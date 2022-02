La 5è session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement du 28 février au 2 mars à Nairobi

Prévu en format hybride, ce conclave plaidera pour le renforcement des actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), indique la même source, précisant que l’accent sera aussi mis sur la nécessité d’adopter des mesures “plus fortes” pour protéger et restaurer la nature ainsi que des solutions basées sur la nature pour la réalisation des ODD dans leurs trois dimensions complémentaires: sociale, économique et environnementale.

La sa 5è session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement offre aux États membres et aux parties prenantes une plate-forme pour partager et mettre en œuvre des approches efficaces qui contribuent à la réalisation de la dimension environnementale du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des ODD, y compris les objectifs liés à l’éradication de la pauvreté et aux modes de consommation et de production durables.

Elle sera également l’occasion de prendre des mesures ambitieuses pour reconstruire en mieux et de manière plus écologique en veillant à ce que les investissements dans la reprise économique après la pandémie de COVID-19 contribuent au développement durable, ajoute-t-on de même source.

En octobre 2020, le Bureau de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement avait décidé, à la lumière de la pandémie de COVID-19, et sur la base de larges consultations avec les États membres et les parties prenantes, que sa 5è session se déroulerait en deux étapes. La première session s’était tenue en mode virtuel les 22 et 23 février 2021 avec un ordre du jour s’est concentré sur les décisions urgentes et procédurales.