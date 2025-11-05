New York: Zohran Mamdani, premier maire musulman de la plus grande ville des Etats-Unis

Le verdict des urnes vient de tomber. Le jeune socialiste démocrate est le nouveau maire qui va présider, à partir de janvier 2026, aux destinées de la ville de New York, « citadelle » du libéralisme américain et haut lieu de la politique du libre marché.

Perçu par ses adversaires comme un novice de l’arène politique qui manque de l’expérience nécessaire à la gestion des affaires municipales, cet élu local aux origines indiennes est parvenu, à l’issue d’une campagne marquée par la consistance et la cohésion du message à remporter la course à la mairie de la Big Apple.

Cette victoire revêt, selon les observateurs, un caractère significatif d’autant plus qu’elle a été arrachée face à un rival politique chevronné de la trempe de l’ancien gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, un centriste démocrate qui jouit du soutien tacite de l’élite dirigeante de la formation bleue.

Par cette victoire, estiment plusieurs analystes, Mamdani vient de rattacher le parti démocrate à ses principes fondateurs qui mettent l’accent sur l’importance de l’apport « politique » de la classe ouvrière et de l’impact des programmes socio-économiques axés sur l’abordabilité de la vie pour l’ensemble des Américains, notamment les plus vulnérables.

Dans son programme électoral, le jeune candidat musulman de 34 ans a promis de rendre les bus gratuits, en s’appuyant sur un programme pilote qu’il a contribué à mettre en œuvre pour cinq lignes de bus gratuites en 2024. Mamdani prévoit aussi de créer des épiceries municipales pour lutter contre la hausse des prix, et un service de garde d’enfants gratuit pour les moins de cinq ans.

Dans sa conquête du poste le plus important de la mégapole la plus peuplée des Etats-Unis après une campagne émaillée d’accusations et d’échanges virulents avec son principal rival, Cuomo, ainsi qu’avec le porte-étendard du parti républicain, Curtis Sliwa, ce jeune musulman a adopté un message dit « d’espoir et d’avenir » qui lui a valu le soutien important des jeunes et des communautés issues de l’immigration, notamment hispanique et asiatique.

C’est bien cet électorat sur lequel comptait le parti démocrate pour glaner les victoires aussi bien dans les élections présidentielles que dans les échéances de mi-mandat.

De l’avis des observateurs, Mamdani a su exploiter « les faux pas » du parti démocrate lors des dernières années, et qui étaient à l’origine de la vague de désaffection parmi une large frange de l’électorat jadis acquis aux démocrates.

L’élection de Zohran Mamdani marque ainsi un tournant, au moins pour le parti démocrate confronté à l’urgence d’une introspection rigoureuse afin de resserrer les rangs et élucider davantage son message à l’adresse de sa base électorale en prévision des élections de mi-mandat de 2026 et des présidentielles de 2028.

Après l’euphorie de la victoire commencera l’heure des alliances pour Mamdani afin de traduire dans les faits ses promesses électorales et relever les multiples défis et problématiques auxquels est confrontée cette mégapole américaine de près de 8,5 millions d’habitants.