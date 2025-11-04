Le prix Goncourt 2025 attribué à Laurent Mauvignier pour son roman « La Maison vide »

Dans cette saga familiale de 750 pages, publiée aux Éditions de Minuit, l’écrivain français explore les secrets et les souffrances de plusieurs générations.

Il était en lice avec trois autres finalistes, dont la romancière mauricienne Nathacha Appanah qui a remporté la veille le prix Femina au jury exclusivement féminin, pour « La nuit au cœur » (Gallimard).

Présidé par Philippe Claudel, le jury du Prix Goncourt comprend les écrivains Tahar Ben Jelloun, Christine Angot, Pierre Assouline, Pascal Bruckner, Françoise Chandernagor, Paule Constant, Didier Decoin, Camille Laurens et Eric-Emmanuel Schmitt.

Le lauréat du Prix Goncourt ne recevra qu’un chèque de 10 euros, mais la distinction lui ouvre la voie pour davantage de notoriété et un effet catalyseur du fameux bandeau rouge apposé sur la couverture du livre et permettant la vente de centaines de milliers d’exemplaires.

Créé par Edmond de Goncourt en 1892, le Prix Goncourt est décerné chaque année au début du mois de novembre, après trois sélections successives parmi les romans publiés dans l’année en cours. Attribuée presque exclusivement à un roman, la distinction a pour objectif de récompenser « le meilleur ouvrage d’imagination en prose, paru dans l’année ».