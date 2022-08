Le chanteur français Daniel Lévi n’est plus

Benjamin d’une famille de sept enfants, Daniel Lévi a passé son enfance à Lyon et étudié le piano pendant une dizaine d’années. Il débute sa carrière au début des années 1980 avec un premier album, “Cocktail” qui ne connaît pas le succès escompté.

Après plusieurs collaborations prestigieuses, comme celles avec Gloria Gaynor, qui l’engage en première partie de sa tournée européenne, ou Michel Legrand, qui lui propose d’enregistrer des chansons de la bande originale du film “Parking” de Jacques Demy (1985), Daniel Levi participe à sa première comédie musicale en 1991.

Il interprète les rôles de Frédéric Chopin et d’Alfred de Musset dans le spectacle “Sand et les Romantiques”, écrit par Catherine Lara et Luc Plamondon.

En 1993, il enregistre “Ce rêve bleu”, la chanson du dessin animé “Aladdin” de Disney. Ce duo avec la chanteuse Karine Costa, qui le fait davantage connaître, marquera une génération.

En 2000, Daniel Lévi connaît la consécration avec le rôle de Moïse dans la comédie musicale d’Elie Chouraqui et de Pascal Obispo “Les Dix Commandements”, et sa chanson phare “L’Envie d’aimer”.