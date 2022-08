Colombie: le président élu choisit un avocat à la tête du ministère de l’Intérieur

Le président élu de la Colombie, Gustavo Petro, a annoncé, à la veille de son investiture, que l’avocat Alfonso Prada sera son ministre de l’Intérieur.

“Alfonso Prada sera ministre de l’Intérieur. Il a été conseiller et représentant à la Chambre. Il sera responsable des relations avec le pouvoir législatif et de l’élaboration des politiques en matière de droits de l’Homme, de participation citoyenne et d’aménagement du territoire”, a écrit Petro sur son compte Twitter, où il annonce un à un les membres de son cabinet.