Mgr Atallah Hanna : SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse de défendre les droits du peuple palestinien

L’Archevêque du patriarcat de l’Église grecque orthodoxe d’Al Qods, Mgr Atallah Hanna, a hautement salué l’aide humanitaire et médicale d’urgence, envoyée sur Très Hautes Instructions du Roi Mohammed VI en faveur du peuple palestinien frère, en particulier les populations de la bande de Gaza, soulignant que le Roi, Président du Comité Al-Qods, n’a eu de cesse de défendre les droits du peuple palestinien, à travers ses positions fermes et Ses initiatives humanitaires nobles.

Dans une déclaration à la MAP, l’Archevêque Atallah Hanna a tenu à saluer hautement cette initiative Royale qui vise à apporter de l’aide aux populations de Gaza, notant que cet acte de bienveillance n’est pas étranger au Roi qui n’a eu de cesse de défendre les droits du peuple palestinien.

Et d’ajouter : « Depuis Al Qods, nous adressons nos salutations et exprimons notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi pour Ses nobles positions humaines et Son soutien indéfectible au peuple palestinien, à travers les aides successives envoyées aux populations éprouvées de Gaza ».

Mgr Hanna a également souligné que ce genre d’initiatives humanitaires illustrent la solidarité constante du Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi, exprimant ses sincères remerciements au Souverain pour son appui immuable au peuple palestinien, sa défense de la cause palestinienne et son appel à mettre fin aux souffrances des populations de Gaza.

L’Archevêque a exprimé aussi l’espoir de voir la guerre prendre fin, afin que le peuple palestinien recouvre sa liberté tant attendue, et que la paix et la stabilité s’instaurent durablement dans la région du Moyen-Orient.