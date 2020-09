Message de condoléances du Roi Mohammed VI à la famille de l’artiste Abdeljebbar Louzir

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste Abdeljebbar Louzir, décédé mercredi à Marrakech à l’âge de 88 ans.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses amis, ses fans et sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la perte de l’un des pionniers de la comédie constructive au Maroc, qui a pu, grâce à son style joyeux et authentique et sa performance spontanée qui a marqué ses différentes créations artistiques théâtrales et télévisées, gagner l’amour et le respect des gens durant plus de cinq décennies.

Le Souverain dit aussi se remémorer les qualités du défunt, connu pour ses valeurs morales, son sincère patriotisme incarné dans son intégration précoce dans les rangs de la résistance et son fort attachement au Glorieux Trône alaouite.

SM le Roi implore, à cette occasion, le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort à la famille de feu Abdeljebbar Louzir, d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis parmi les vertueux et de le rétribuer amplement pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et son art, “Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu’elle aura fait de bien” et “Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons”. Véridique est la parole de Dieu.