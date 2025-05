Mbarka Bouaida inaugure la 20ᵉ édition de SMAP IMMO Paris

La 20ᵉ édition de SMAP IMMO Paris a été inaugurée, ce vendredi 23 mai, par Mbarka Bouaida, présidente de l’Association des Régions du Maroc et du conseil régional de Guelmim-Oued Noun, en présence de Farida Adlani, vice-présidente de la Région Île-de-France et M. Samir Chammah, PDG et organisateur de cet événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent investir, acheter ou découvrir l’immobilier au Maroc.

Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2025, SMAPIMMO va dévoiler les opportunités qu’offre le marché immobilier marocain, directement à Paris, au Parc des Expositions – Porte de Versailles.

Cette 20ᵉ édition présente des projets immobiliers dans plus de 60 villes marocaines pour tous les budgets avec des experts du marché marocain, des notaires, des fiscalistes et des banquiers pour un accompagnement personnalisé, répondre aux questions et de sécuriser les démarches d’investissements.

Cette manifestation sera marquée par des conférences thématiques et des ateliers interactifs qui donneront toutes les clés pour réussir son projet immobilier au Maroc.

Avec des dizaines d’exposants venus de toutes les régions du Maroc, les visiteurs auront un accès direct à des centaines de projets immobiliers à découvrir sur place, que ce soit des propriétés en bord de mer, des résidences modernes en ville, ou des maisons dans les régions du Sud.

Cet espace de rencontre stratégique entre le Maroc et ses communautés à l’étranger permet aussi à des investisseurs internationaux d’accéder à des opportunités d’investissement exclusives sur un marché en constante évolution.

Dans le cadre des conférences et ateliers de ce salon de la promotion immobilière, Mme Bouaida a par ailleurs abordé les opportunités d’investissements dans sa région et ses atouts et ressources naturelles, lors d’un débat public animé par Fatna Lamir, vice-présidente de l’association française « La 9ème » qui met en avant les talents de la diaspora africaine.

La veille, la présidente de l’Association des Régions du Maroc et de la région, Mme Mbarka Bouaida et la présidente de Régions de France et de l’Occitanie, Carole Delga, ont signé un accord.

Cet accord a été signé lors de la Conférence interrégionale franco-marocaine, dirigée conjointement par Mmes Bouaida et Delga, en présence de plusieurs présidents de régions des deux pays, y compris Samir Goudar, président de la région Marrakech-Safi et Abdelouahed El Ansari, président de la région Fès-Meknès.

Ont aussi été présents à cette rencontre le Directeur Général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux.

Selon le communiqué de l’Association des Régions du Maroc, Régions de France et la région Occitanie, les discussions ont abouti à une évaluation du programme de formation « Régions 2021 » ainsi qu’à l’extraction d’apprentissages.

Selon la même source, ce programme est le résultat d’une collaboration exemplaire entre l’Association des Régions du Maroc, les Régions de France et la Région Occitanie. Il a reçu le soutien institutionnel de la Direction Générale des Collectivités Territoriales du Maroc, ainsi qu’une aide financière de l’Agence Française de Développement.

Les indicateurs du succès de ce projet sont significatifs : plus de 250 participants (élus et élues, cadres), des thèmes stratégiques traités, des ateliers au Maroc et en France sur des compétences et défis pour les Régions (comme la planification régionale, les ressources humaines et les relations internationales), sans oublier près de 100 rencontres techniques et de coordination du projet.