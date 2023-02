Maroc-Autriche : signature d’un protocole d’accord pour la promotion de la coopération économique et commerciale

Un protocole d’accord de coopération a été signé, lundi à Casablanca, entre la Chambre économique fédérale d’Autriche (WKO) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), pour la promotion de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Signé par la vice-présidente de la CGEM, Ghita Lahlou et le vice-président de la Chambre économique fédérale d’Autriche (WKO), Wolfgang Hesoun, ce protocole d’accord, conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, vise à contribuer au développement, à la diversification des échanges commerciaux et à l’encouragement des investissements entre l’Autriche et le Maroc.

Considérant l’importance de la coopération mutuelle dans la promotion des échanges commerciaux et le développement économique entre les pays, les deux parties veilleront, en vertu de cet accord, à informer leurs opérateurs économiques des opportunités d’affaires dans leurs pays respectifs et à leur apporter l’assistance nécessaire pour leur exploitation et ce, tenant compte des importantes potentialités économiques dont disposent les deux pays.

Elles favoriseront également les relations directes entre les hommes d’affaires des deux pays. A ce titre, elles encourageront le développement du partenariat commercial, la création des joint-ventures dans tous les secteurs d’activités économiques, ainsi que toutes formes d’associations susceptibles de promouvoir les relations économiques entre les deux pays.

De même, les deux parties échangeront leurs expériences en matière d’assistance aux entreprises, en développant notamment la coopération sur les programmes d’insertion et d’appui aux jeunes diplômés et aux jeunes entrepreneurs, y compris en matière d’incubateurs et de pépinières d’entreprises, en plus d’œuvrer à l’instauration d’un cadre d’assistance mutuelle en matière de formation de cadres et d’opérateurs économiques, et faciliteront le développement du partenariat entre les instituts de formation de leurs pays respectifs.

S’exprimant à cette occasion, Mme Lahlou a mis en avant les complémentarités entre les économies des deux pays, notant que les liens économiques devraient être renforcés dans certains domaines prometteurs d’intérêt commun, notamment les énergies renouvelables, la technologie et innovation, l’industrie automobile, la gestion des ressources hydriques et l’industrie pharmaceutique.

A cet égard, elle a affirmé que les entreprises des deux pays disposent d’une grande opportunité pour profiter des potentialités des deux économies et du contexte économique actuel, notant qu’en 2021, le volume d’échanges entre les deux pays a atteint 606 millions d’euros.

De son côté, M. Hesoun a souligné l’importance de ce protocole signé avec la CGEM, notant que l’économie marocaine présente d’énormes opportunités d’investissement pour les entreprises autrichiennes.

Il a également indiqué qu’il s’agit d’un partenariat “gagnant-gagnant”, qui permettra l’organisation des missions commerciales et encouragera la participation des hommes d’affaires des deux pays aux expositions et foires internationales organisées au Maroc et en Autriche.