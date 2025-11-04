Marché du travail au T3-2025 : 5 régions du Maroc abritent 72,5% des actifs âgés de 15 ans et plus

Cinq régions abritent 72,5% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus au 3è trimestre 2025 (T3-2025), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,9% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,4%), de Marrakech-Safi (12,7%), de Fès-Meknès (12,1%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,4%), précise le HCP dans sa note d’information relative à la situation du marché du travail au T3-2025.

D’après la même source, quatre régions ont enregistré des taux d’activité supérieurs à la moyenne nationale (43,3%). Il s’agit des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (46,6%), de Casablanca-Settat (46,6%), du Sud (45,9%) et de Fès-Meknès (43,5%).

En revanche, les taux les plus bas sont enregistrés dans les régions de Drâa-Tafilalet (36,8%), de Béni Mellal-Khénifra (39,7%), de l’Oriental (39,7%) et de Souss-Massa (41,1%).

S’agissant du chômage, cinq régions concentrent 73,2%des chômeurs. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 26,4%, suivie de Fès-Meknès (14,2%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,7%), de l’Oriental (10,4%) et de Marrakech-Safi (8,5%).

Les taux de chômage les plus élevés sont enregistrés dans les régions du Sud (21,4%), de l’Oriental (21,2%), de Fès-Meknès (15,3%) et de Casablanca-Settat (15,1%).

Cependant, les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, de Marrakech-Safi et de Souss-Massa affichent les taux les plus bas, respectivement 8,6%, 8,7% et 9,9%.

Par atlasinfo (MAP)
