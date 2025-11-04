Chine : Lancement de la production d’essai dans la première usine mondiale de voitures volantes

L’usine, couvrant une superficie de 120.000 mètres carrés dans le quartier de Huangpu, a déjà assemblé son premier module d’avion électrique détachable, un élément clé du véhicule modulaire appelé « Land Aircraft Carrier ».

Ce site est conçu pour produire jusqu’à 10.000 unités par an, avec une capacité initiale de 5.000 véhicules. Une fois en pleine production, l’usine pourra assembler un appareil toutes les 30 minutes.

L’entreprise XPENG AEROHT, filiale spécialisée dans les véhicules aériens de la société XPENG, a annoncé avoir déjà reçu près de 5.000 commandes depuis la présentation de son prototype, et prévoit de démarrer la production en série ainsi que les livraisons dès 2026.

Le véhicule en question combine un vaisseau terrestre à six roues, surnommé « vaisseau-mère », et un aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), qui peut se détacher pour effectuer des vols autonomes. Ce modèle innovant propose des modes de vol automatique et manuel, avec une planification intelligente des trajets et un décollage et atterrissage entièrement automatisés.

Mesurant environ 5,5 mètres de long, il peut circuler sur les routes publiques avec un permis de conduire standard et se stationner dans des espaces classiques, intégrant ainsi cette nouvelle forme de mobilité dans les infrastructures existantes.

L’émergence de ce type de véhicule intervient dans un contexte où l’industrie de la mobilité aérienne urbaine (UAM) se développe rapidement, avec plusieurs entreprises à travers le monde cherchant à intégrer des aéronefs dans les réseaux de transport urbains.

Ces véhicules, qui visent à décongestionner les villes et réduire les trajets sur route, pourraient transformer en profondeur la manière dont les citadins se déplacent, bien que des défis réglementaires et techniques demeurent avant leur adoption à grande échelle.