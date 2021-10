Macron annonce 30 Mds d’euros d’investissements pour la réindustrialisation de la France

Ce plan d’investissement entend répondre aux défis notamment de la transition écologique et de la sécurité énergétique et faire émerger des champions technologiques de demain à même de rivaliser avec les grandes puissances mondiales du domaine et d’assurer les transitions des secteurs français d’excellence.

Devant un parterre d’étudiants et de chefs d’entreprise et des membres du gouvernement, dont le Premier ministre, M. Macron a plaidé pour la réindustrialisation de la France pour “redevenir une grande nation d’innovation”, via des “investissements massifs” afin d’engager la décarbonation de l’industrie, appuyée sur le nucléaire, l’hydrogène vert et les énergies renouvelables.

Le chef de l’Etat a annoncé à cette occasion qu’un milliard d’euros sera investi dans l’énergie nucléaire d’ici à 2030 pour développer des “technologies de ruptures”, notamment des “petits réacteurs nucléaires”.

“Nous devons faire émerger en France d’ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets”, a-t-il dit lors de cette présentation de près de deux heures, faisant part de son souhait de faire de la France “le leader de l’hydrogène vert en 2030”, en vue de contribuer notamment à son indépendance énergétique et renforcer le processus de transition écologique.

Ce plan permettra aussi à la France de baisser de 35% de ses émissions à effet de serre à l’horizon 2030, a-t-il expliqué, ajoutant dans le même sillage que ce plan d’investissement vise à permettre à la France de “produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides à horizon 2030” et d’investir dans les “avions bas-carbone”.

“Nous ne voulons pas, nous, grande nation de l’automobile, devenir la nation la plus verte avec des voitures qui ne sont pas produites chez nous”, a-t-il énoncé, faisant observer que “la révolution du véhicule électrique est en marche” et “nous devons y prendre part tant sur le segment véhicule que batterie pour lequel nous développons actuellement trois giga-factories”.

Dans le domaine de la santé, le chef de l’Etat a expliqué que 7,5 milliards d’euros seront consacrés à ce secteur avec un objectif pour 2030 d’”avoir au moins 20 bio-médicaments contre les cancers, les maladies émergentes et les maladies chroniques dont celles liées à l’âge”.

Le chef de l’Etat a déclaré en outre que l’exploration des grands fonds fait partie des priorités du plan d’investissement “France 2030” pour ne pas “laisser dans l’inconnue une partie importante du globe”.

Selon lui, cette exploration constitue “un levier extraordinaire de compréhension du vivant, d’accès à certains métaux rares, de compréhension du fonctionnement de nouveaux écosystèmes d’innovation”, notamment en terme de santé.

Le chef de l’Etat a présenté son plan d’investissement à quelques mois de l’élection présidentielle d’avril prochain. M. Macron ne s’est pas encore prononcé sur sa candidature pour un deuxième mandat.