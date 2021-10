Tunisie : Le gouvernement Bouden à l’épreuve d’un contexte difficile et de grands défis

Il s’agit, en premier lieu, de la restauration de la confiance en l’Etat tunisien, qui pendant plus de dix ans, a fait montre de signes d’affaiblissement avancé.

L’objectif étant de donner un signal fort aux citoyens, aux jeunes et aux partenaires étrangers sur la capacité des services publics de fournir des prestations de qualité et d’appliquer la loi d’une manière transparente et rigoureuse.

Le deuxième chantier, et non des moindres, consiste à redonner aux citoyens l’espoir en un avenir meilleur par l’amélioration des conditions de vie et l’ouverture de perspectives devant toutes les compétences, alors que le troisième volet de ce plan d’action a trait à l’efficacité de l’action gouvernementale.

Viennent en quatrième lieu, la priorité de la relance de l’activité économique et enfin, l’action du gouvernement qui sera focalisé sur l’amélioration du pouvoir d’achat des Tunisiens, de l’amélioration du rendement des services publics et de la garantie des conditions de sécurité des citoyens.

Dans cette feuille de route annoncée, aucune mention n’a été donnée à la question épineuse des finances publiques ni sur les moyens qui seront mis en œuvre pour mobiliser les fonds nécessaires pour boucler le budget de l’état pour l’année en cours qui accuse un trou évalué à 8 milliards de dinars (1 euro = 3,30 dinars).

La cheffe de gouvernement a préféré rester évasive sur ce chapitre soutenant que “le gouvernement se mobilise pour servir les intérêts de la Tunisie et pour répondre aux attentes et aspirations des tunisiens”.

D’ailleurs, le dernier communiqué publié le 6 octobre dernier par la Banque Centrale de Tunisie sonne le tocsin. Il met le nouveau gouvernement devant ses responsabilités en exprimant sa préoccupation concernant le tarissement aigu des ressources financières extérieures, les craintes des bailleurs de fonds internationaux au vu de la détérioration de la notation souveraine de la Tunisie et l’absence d’un nouveau programme avec le FMI.

La question du rétablissement de la confiance n’est pas non plus une entreprise facile dans la mesure où le nouveau gouvernement fait face au défi de relancer les négociations avec le FMI pour trouver des financements, identifier les ressorts nécessaires pour relancer l’activité économique.

Cela est d’autant plus vrai que la croissance est en berne depuis 10 ans, l’inflation ne cesse de grimper (6% par an) et la pandémie de Covid-19 a mis le pays à l’arrêt le privant de cruciales recettes touristiques.

Le PIB a plongé de 8,8% en 2020, une chute qui devrait être à peine compensée de moitié en 2021 : +4% de croissance prévue par la Banque mondiale.

En même temps, la dette extérieure devient de plus en plus peu soutenable approchant les 80% du PIB. La Tunisie va incessamment devoir rembourser 4,5 milliards d’euros sur l’année en cours et ce, au moment où elle a besoin d’une rallonge budgétaire de 5,7 milliards d’euros pour boucler le budget de cette année.