L’UE investit 116 millions d’euros dans des projets de restauration des océans

Ces projets, sélectionnés dans le cadre des appels à projets de la mission « Océans et eaux » de l’Union européenne (UE), porteront sur diverses initiatives, notamment la préservation des aires marines protégées au large, la protection des habitats des poissons migrateurs, la réduction de l’impact environnemental de la pêche et la responsabilisation des communautés locales pour qu’elles participent à la restauration de nos océans, de nos mers et de nos eaux, indique l’Exécutif européen.

Ces projets, qui impliquent des petites et moyennes entreprises (PME), des organismes de recherche, des collectivités locales, des écoles et des entreprises, devront apporter « de nombreux avantages aux océans et aux eaux de l’UE et au-delà ».

« Grâce à cet investissement important, l’UE franchit une étape majeure vers la restauration de la santé des océans et des eaux – une priorité essentielle du Pacte européen pour les océans – et vers un avenir durable pour les générations futures », assure la CE, relevant que les projets ont été sélectionnés à l’issue d’une évaluation par des pairs réalisée par des experts indépendants.

Les projets seront mis en œuvre dans différents bassins maritimes, notamment la mer Noire, le Danube, la mer Baltique et la mer du Nord, la mer Méditerranée, ainsi que les régions atlantique et arctique.

Lancée en septembre 2021, la mission de l’UE « Restaurer nos océans et nos eaux » vise à protéger et à restaurer la santé des océans et des eaux d’ici à 2030 par la recherche et l’innovation, l’engagement des citoyens et les investissements dans l’économie bleue durable. La Mission s’occupe de l’océan et des eaux en tant que « système interconnecté » et vise à jouer un « rôle clef » dans la réalisation de la neutralité climatique et la restauration de la nature.