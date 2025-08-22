La poste franÃ§aise annonce la suspension dâ€™envoi des colis vers les Etats-Unis

Selon un communiquÃ© de la poste franÃ§aise, les spÃ©cifications et modalitÃ©s techniques de la dÃ©cision US n’ont Ã©tÃ© publiÃ©es par la douane amÃ©ricaine que le 15 aoÃ»t, Â«Â ce qui laisse aux postes europÃ©ennes un dÃ©lai extrÃªmement court pour se prÃ©parer, dâ€™autant que ces modalitÃ©s appellent en lâ€™Ã©tat de nombreuses prÃ©cisionsÂ Â».

En consÃ©quence, prÃ©vient la mÃªme source, si des solutions ne sont pas trouvÃ©es avant lâ€™entrÃ©e en vigueur de cette rÃ©glementation le 29 aoÃ»t, Â«Â la Poste sera contrainte comme les autres postes europÃ©ennes de suspendre temporairement lâ€™expÃ©dition de marchandises via les rÃ©seaux postaux vers les Ã‰tats-UnisÂ Â», rappelant que PostEurop, lâ€™organisation des 51 acteurs postaux europÃ©ens en charge du service universel postal, a dâ€™ailleurs annoncÃ© le 20 aoÃ»t le risque de suspension de service.

Selon la dÃ©cision amÃ©ricaine, les marchandises disposant dâ€™une franchise de droits de douane jusque 800 dollars vont Ãªtre soumises, Ã partir du 29 aoÃ»t, Ã des droits de douane dÃ¨s le 1er dollar payables Ã la douane amÃ©ricaine avant que les articles nâ€™entrent aux Ã‰tats-Unis.

La Poste, ajoute la mÃªme source, comme les autres opÃ©rateurs postaux europÃ©ens, sâ€™emploie activement Ã Ã©laborer des solutions afin de permettre Ã ses clients entreprises et particuliers de poursuivre lâ€™expÃ©dition de marchandises vers les Ã‰tats-Unis en respectant les nouvelles exigences douaniÃ¨res.