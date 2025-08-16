L’ONU « regrette profondément » le manque de consensus sur la lutte contre la pollution plastique

« Je regrette profondément que (…) les négociations visant à parvenir à un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique (…) se soient conclues sans consensus », a indiqué le chef de l’ONU dans un communiqué.

Les négociations entre les délégations de près de 180 pays membres de l’ONU ont jusqu’à présent échoué à parvenir à un accord mondial visant à réduire la pollution plastique.

Guterres a, cependant, salué la détermination des membres de l’ONU à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la pollution plastique et à rester engagés dans ce processus, « afin de parvenir au traité dont le monde a besoin ».