Chine: premier essai réussi pour une fusée destinée aux missions lunaires

Le test a eu lieu vers 15h00 heure locale sur le site de lancement de Wenchang, situé sur l’île de Hainan dans le sud du pays. Les sept moteurs YF-100K du premier étage maintenus au sol ont fonctionné pendant environ 30 secondes générant près de 900 tonnes de poussée.

L’agence spatiale chinoise a indiqué que cet essai visait à vérifier la synchronisation des moteurs en conditions normales et à haute puissance, tout en permettant de collecter un ensemble de données techniques.

La fusée Long March-10, mesurant 92 mètres de hauteur, sera équipée au total de 21 moteurs YF-100K, sept sur le premier étage et sept sur chacun des deux propulseurs d’appoint.

Sa capacité de charge utile est de 27 tonnes vers une orbite de transfert lunaire, soit environ trois fois celle de la Long March-5, actuellement le lanceur le plus puissant de la flotte chinoise.

Le programme prévoit l’utilisation de deux Long March-10 pour les missions lunaires habitées. La première lancera le vaisseau spatial Mengzhou avec équipage, et la seconde transportera l’atterrisseur Lanyue, l’objectif affiché étant de réaliser un alunissage habité d’ici 2030.

La fusée sera également utilisée pour la construction de la Station internationale de recherche lunaire (ILRS), un projet mené par la Chine en collaboration avec la Russie et d’autres partenaires, visant une mise en service d’ici 2035 près du pôle sud lunaire.