L’ONU plaide pour un gouvernement « constitutionnel et inclusif » en Afghanistan

En outre, cette résolution plaide en faveur de la promotion de la coopération régionale et internationale, tout en exhortant les Taliban à “revenir rapidement sur leurs politiques et pratiques contradictoires” au sujet des droits des femmes et des filles.

Dans ce texte, l’AG de l’ONU a mis l’accent sur l’éducation, en se disant profondément préoccupée par le fait que les Taliban aient décidé de fermer les écoles secondaires pour filles et d’interdire aux femmes l’accès aux universités et aux établissements médicaux privés et publics, ce qui pourrait aussi nuire, selon l’instance onusienne, à la croissance et à la compétitivité de l’économie afghane.

La nouvelle résolution s’inquiète également des problèmes majeurs liés à l’accueil, à la protection et à l’intégration des réfugiés afghans dans le cadre des stratégies et systèmes nationaux, évoquant des difficultés socioéconomiques, des ressources limitées et des « incidences sur la cohésion sociale et politique des principaux pays d’accueil, dans la région et au-delà ».