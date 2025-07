Le ministre allemand des Affaires étrangères salue la collaboration étroite entre Berlin et Rabat dans divers domaines

Les deux ministres ont exprimé leur volonté de renforcer davantage ces relations, en les projetant vers un partenariat stratégique tourné vers l’avenir.

A ce titre, les deux responsables ont confirmé leur intention de poursuivre le Dialogue Stratégique, mis en place par la Déclaration conjointe de Rabat en 2022, et qu’ils coprésident de manière régulière et structurée. La prochaine session de ce Dialogue se tiendra à Rabat.

M. Wadephul a exprimé sa volonté de poursuivre une collaboration engagée avec son homologue, M. Bourita, dans le cadre du Dialogue Stratégique entre les deux pays.

Ils ont également souligné l’importance de renforcer davantage la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier celles qui présentent une importance stratégique et prioritaire pour chacun des deux pays.