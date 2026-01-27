L’Inde et l’UE finalisent les négociations sur un accord de libre-échange « historique »

« Les négociations techniques sont achevées et les deux parties sont prêtes à annoncer la conclusion des discussions sur le traité de libre-échange le 27 janvier », a indiqué à la presse M. Agrawal, sans entrer dans le détail du texte.

« Il s’agira d’un accord équilibré et tourné vers l’avenir, visant une meilleure intégration économique avec l’Union européenne. Cet accord donnera une forte impulsion aux échanges commerciaux et aux investissements entre les deux parties », a-t-il ajouté.

L’annonce officielle interviendra à l’occasion du 16ème sommet Inde-UE, qui réunira mardi le Premier ministre indien Narendra Modi, le président du Conseil européen Antonio Costa et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Après près de vingt ans de négociations marquées par de longues périodes d’interruption, l’accord devrait ouvrir plus largement le marché indien, le plus vaste au monde en termes de population, aux échanges avec l’UE. Les pourparlers avaient été relancés en 2022, après une pause de neuf ans, à la suite d’un engagement politique au plus haut niveau entre New Delhi et Bruxelles visant à accélérer les discussions. La reprise des négociations s’est inscrite dans un contexte de durcissement des relations commerciales internationales, notamment marqué par l’instauration par les États-Unis de droits de douane sur plusieurs partenaires, dont une surtaxe de 50% sur les produits indiens.

L’UE est le premier partenaire commercial de l’Inde pour les échanges de biens, avec un commerce bilatéral d’environ 136,5 milliards de dollars au cours de l’exercice budgétaire 2024-2025. En 2004, la relation a été élevée au rang de partenariat stratégique. Ces derniers mois, l’Inde a finalisé plusieurs accords commerciaux, notamment avec le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et Oman, dans le cadre d’une stratégie de diversification de ses débouchés extérieurs et de consolidation de ses échanges sur fond de fragmentation accrue de l’économie mondiale.

La conclusion de l’accord Inde-UE s’inscrit, par ailleurs, dans une dynamique plus large de recomposition des partenariats commerciaux à l’échelle internationale. Elle intervient peu après la finalisation par l’UE d’un accord majeur avec le Mercosur.