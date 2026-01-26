Le Canada veut exporter du pÃ©trole et du gaz vers l’Inde

Le ministre canadien de lâ€™Ã‰nergie, Tim Hodgson, a indiquÃ© que son pays espÃ¨re exporter du pÃ©trole et du gaz vers l’Inde.

L’Inde est parmi les pays oÃ¹ la demande Ã©nergÃ©tique connaÃ®t la plus forte croissance dans le monde, a soulignÃ© le ministre dans une interview accordÃ©e Ã  Radio Canada.
Â«Â Les opportunitÃ©s sont Ã©normesÂ Â», a affirmÃ© Hodgson, qui entamera mardi une visite de trois jours en Inde.

Lors de ce dÃ©placement, le ministre prendra part Ã  la confÃ©rence India Energy Week, Ã  Goa, dans le sud-ouest de lâ€™Inde.

Cette mission Ã©conomique va crÃ©er des opportunitÃ©s dâ€™exportation pour le Canada, ce qui entraÃ®nera la crÃ©ation dâ€™emplois bien rÃ©munÃ©rÃ©s, a dit Hodgson.

Le Canada et lâ€™Inde ont convenu rÃ©cemment de reprendre les nÃ©gociations en vue de conclure une entente commerciale, qui constituera un prÃ©lude Ã  un accord de libre-Ã©change.

En Inde, le ministre canadien doit notamment rencontrer les dirigeants de la Indian Oil Corporation ainsi que ceux de la compagnie pÃ©troliÃ¨re privÃ©e Reliance.

Lâ€™accent sera mis sur lâ€™Ã©nergie conventionnelle, le pÃ©trole, le gaz, les Ã©nergies renouvelables et la capture et le stockage de carbone, a indiquÃ© Hodgson.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a acceptÃ© en novembre dernier lâ€™invitation de son homologue indien, Narendra Modi, de se rendre en Inde au dÃ©but de 2026. La date officielle de la visite reste encore Ã  dÃ©terminer.

