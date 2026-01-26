Le Canada veut exporter du pÃ©trole et du gaz vers l’Inde

Lors de ce dÃ©placement, le ministre prendra part Ã la confÃ©rence India Energy Week, Ã Goa, dans le sud-ouest de lâ€™Inde.

Cette mission Ã©conomique va crÃ©er des opportunitÃ©s dâ€™exportation pour le Canada, ce qui entraÃ®nera la crÃ©ation dâ€™emplois bien rÃ©munÃ©rÃ©s, a dit Hodgson.

Le Canada et lâ€™Inde ont convenu rÃ©cemment de reprendre les nÃ©gociations en vue de conclure une entente commerciale, qui constituera un prÃ©lude Ã un accord de libre-Ã©change.

En Inde, le ministre canadien doit notamment rencontrer les dirigeants de la Indian Oil Corporation ainsi que ceux de la compagnie pÃ©troliÃ¨re privÃ©e Reliance.

Lâ€™accent sera mis sur lâ€™Ã©nergie conventionnelle, le pÃ©trole, le gaz, les Ã©nergies renouvelables et la capture et le stockage de carbone, a indiquÃ© Hodgson.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a acceptÃ© en novembre dernier lâ€™invitation de son homologue indien, Narendra Modi, de se rendre en Inde au dÃ©but de 2026. La date officielle de la visite reste encore Ã dÃ©terminer.