Le Maroc et l’Égypte lancent un parcours culturel pour le dialogue et la mémoire

Le programme se déroule en deux étapes, au Caire du 24 au 28 janvier, puis à Alexandrie du 28 au 31 janvier, avec la participation d’une délégation marocaine composée d’acteurs des milieux culturel, académique, associatif et de la jeunesse.

À cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en Égypte, Mohamed Aït Ouali, a souligné la solidité, la profondeur et la continuité des relations liant les deux pays, mettant en avant les fondements de coopération et de compréhension mutuelle qui les caractérisent. Il a également relevé que, parallèlement à une dynamique économique en progression, les relations maroco-égyptiennes se distinguent par la richesse de leurs dimensions culturelle, intellectuelle et humaine.

Pour sa part, le président du Forum méditerranéen de la jeunesse, Yassine Aissbouya, a mis l’accent sur l’importance de ces initiatives dans le renforcement du rapprochement entre les peuples, rappelant l’engagement constant du Forum en faveur du dialogue interculturel.

Dans le cadre du second volet du parcours, la Bibliothèque d’Alexandrie accueille, du 28 au 30 janvier, un Forum culturel maroco-égyptien, organisé en partenariat avec le Centre des études stratégiques (département de la recherche académique), le Centre des études de la civilisation islamique de la Bibliothèque d’Alexandrie et le Forum méditerranéen de la jeunesse au Maroc, avec le concours de la Fondation « Forum d’Assilah », sous le thème « L’action culturelle entre l’officiel et la société civile : des passerelles entre la Bibliothèque d’Alexandrie et Assilah ».

Ce forum réunira des diplomates, universitaires, chercheurs, experts et intellectuels marocains et égyptiens pour débattre des liens culturels entre les deux pays en tant que patrimoine historique et civilisationnel partagé, ainsi que du rôle de la diplomatie culturelle participative et des acteurs non institutionnels dans le renforcement des relations bilatérales.

Les travaux porteront également sur les questions de l’identité nationale et de la diversité culturelle à la lumière des mutations régionales et internationales, la conciliation entre spécificités nationales et ouverture culturelle, ainsi que la mobilisation de la puissance douce à travers la culture, les arts, les médias, le sport et la création. La culture numérique et l’implication des jeunes dans le renouvellement de l’action culturelle et diplomatique à l’ère digitale figurent aussi parmi les axes de réflexion.

Cet événement culturel et le Forum culturel égypto-marocain se veulent une plateforme de dialogue et de partage d’expériences, illustrant le pari commun sur la culture en tant que vecteur de rapprochement humain, mémoire vivante et levier de diplomatie douce, au service d’un avenir fondé sur le respect, la compréhension et la coopération dans l’espace méditerranéen et arabe.