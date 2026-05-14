Les forces américaines ont détruit 90% des stocks iraniens de mines navales (Centcom)

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L'amiral Brad Cooper, chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom)
 Les États-Unis ont éliminé plus de 90% des quelque 8.000 mines navales iraniennes, a indiqué jeudi l’amiral Brad Cooper, chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Dans une déclaration écrite soumise à la commission des forces armées du Sénat américain, le chef du Centcom a affirmé que les frappes aériennes américaines ont détruit le « gigantesque stock » de mines marines iranien, sans préciser le nombre des mines placées dans le détroit d’Ormuz ni celui des mines détruites dans des entrepôts ou à bord de navires.

« L’Iran conserve une capacité de nuisance – harcèlement, attaques de drones et de roquettes de faible intensité, et soutien aux groupes mandataires – mais il ne dispose plus des moyens nécessaires pour menacer des opérations régionales d’envergure ni pour dissuader la liberté d’action américaine dans les domaines aérien et maritime », a estimé l’amiral Cooper.

Depuis le lancement le 28 février de l’opération militaire israélo-américaine contre l’Iran, Téhéran bloque le détroit d’Ormuz, stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, suscitant de vives inquiétudes sur les marchés énergétiques internationaux. En réponse, Washington a instauré un blocus visant les ports iraniens.

Lundi, le président américain, Donald Trump, a estimé que le cessez-le-feu avec l’Iran « ne tient qu’à un fil », qualifiant de « ridicule » une proposition de Téhéran qu’il avait reçue au cours du weekend en vue d’un accord mettant fin au conflit.

Il a indiqué que les discussions reposaient essentiellement sur un accord de principe visant à garantir « l’absence d’armes nucléaires en Iran sur une longue période », promettant que l’Iran ne se dotera jamais de l’arme nucléaire.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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