L’émissaire américain pour l’Afghanistan quitte son poste

Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que M. Khalilzad a été remplacé par son adjoint Thomas West, qui fut un conseiller de la Maison Blanche sous l’administration de Barack Obama.

Né en Afghanistan, M. Khalilzad a été le représentant de Washington pendant les pourparlers avec les talibans à Doha, qui ont donné lieu à l’accord de février 2020 sur le retrait des forces américaines et étrangères de ce pays.

Il a occupé divers postes au département d’Etat et au Pentagone avant de servir en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis en Afghanistan de 2003 à 2005.

La démission de M. Khalilzad intervient deux mois après le retrait chaotique des Etats-Unis et de ses alliés de l’Afghanistan, mettant fin à une guerre qui a duré 20 ans. Plus tôt dans la journée, Washington a annoncé qu’il ne participerait pas aux pourparlers sur l’Afghanistan prévus mardi à Moscou et auxquels doivent prendre part la Russie, la Chine et le Pakistan.