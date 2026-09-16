Le secrétaire général de la Ligue arabe condamne l’attaque présumée contre La Mecque

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Fahmy, a condamné mercredi une attaque présumée contre La Mecque, attribuée aux Houthis du Yémen qui ont démenti avoir visé la ville sainte.

Une condamnation de la Ligue arabe

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Fahmy, a condamné mercredi une attaque présumée contre la ville sainte de La Mecque en Arabie saoudite, attribuée aux Houthis du Yémen, qui ont de leur côté démenti. « Porter atteinte à la sécurité de La Mecque et au caractère sacré des lieux saints de l’islam constitue un fait d’une extrême gravité », a-t-il déclaré dans un communiqué, se félicitant que l’armée de l’air saoudienne ait intercepté le drone hostile.