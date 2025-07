Le Royaume du Maroc, un partenaire clé du Royaume-Uni (Liam Fox)

Le Royaume du Maroc est l’un des plus anciens alliés du Royaume-Uni et un partenaire clé sur de nombreuses questions relatives à la sécurité britannique et mondiale, a indiqué lundi Sir Liam Fox, ancien ministre britannique de la défense et du commerce international.

Dans un article, publié sur le portail The National, Sir Fox a salué le rôle crucial que joue le Maroc sur l’échiquier international, soulignant que le Royaume est « un allié fiable et digne de confiance, et un pilier de la sécurité régionale au Sahel ». Axant son article sur la récente décision du Royaume-Uni de soutenir le plan d’autonomie présenté par le Maroc pour régler le conflit régional autour de son intégrité territoriale, Sir Fox a noté que le soutien, exprimé en juin dernier par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, est « une décision bienvenue et attendue depuis longtemps ».

Lors d’un déplacement à Rabat, M. Lammy a affirmé que le Royaume-Uni considère le plan d’autonomie comme « la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable » du différend autour du Sahara. Il a également souligné que Londres s’engage à agir en cohérence avec cette position, tant sur le plan bilatéral qu’aux niveaux régional et international, afin de soutenir les efforts de résolution de ce conflit. Sir Fox a relevé que le soutien britannique au plan d’autonomie qu’il défend « avec ferveur » depuis longtemps, aligne le Royaume-Uni sur des alliés tels que les États-Unis, la France, l’Espagne et l’Allemagne, qui reconnaissent le Maroc comme un allié fiable et digne de confiance, et un pilier de la sécurité régionale au Sahel. Le plan d’autonomie représente « la seule solution crédible et pragmatique au conflit », a souligné le politicien britannique, précisant que le plan « propose non seulement une résolution pacifique du conflit, mais aussi une vision positive du développement économique par l’investissement et la création d’emplois ». « Les opposants de ce plan n’offrent aucune alternative viable, et encore moins positive », a fait observer Sir Fox. Il a, d’autre part, précisé que le nouveau port atlantique de Dakhla, offre au Royaume-Uni l’opportunité de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités commerciales et de développement économique, soutenues par la sécurité garantie par le plan d’autonomie. Cela soutiendra l’Initiative atlantique, lancée par le Maroc, « avec le noble objectif de promouvoir l’interconnectivité au Sahel en offrant aux pays de la région un meilleur accès à l’océan Atlantique », a-t-il dit.

Revenant sur les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni, Sir Fox a tenu à souligner que le renforcement des partenariats entre les deux pays « intervient à un moment crucial ». Il a relevé, à cet égard, que la décision britannique de soutenir pleinement le plan d’autonomie envoie un signal fort aux investisseurs et aux partenaires que le Royaume-Uni soutient un cadre stable pour la région.

Sir Fox a, dans la foulée, pointé du doigt les menaces posées dans la région par les séparatistes du polisario, qui entretiennent des liens avec les organisations terroristes et les pays qui soutiennent le terrorisme. Ces accointances doivent « inquiéter ceux qui œuvrent pour la stabilité régionale », a-t-il dit. « Plus généralement, le polisario poursuit une stratégie de désordre, d’instabilité et de chaos », a-t-il souligné.