Le Qatar s’adresse à l’ONU suite à l’attaque iranienne sur la base d’Al-Udeid

Une lettre été adressée au Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et à la représentante permanente de la République coopérative de Guyane et présidente du Conseil de sécurité pour le mois de juin, Carolyn Rodrigues-Birkett, au sujet de l’attaque iranienne contre la base d’Al-Udeid, demandant qu’elle soit distribuée aux membres du Conseil de sécurité et publiée en tant que document officiel du Conseil, rapporte l’Agence de presse qatarie « QNA ».

Dans ce document, Doha a souligné que l’attaque iranienne constitue une « escalade extrêmement dangereuse qui représente une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’État du Qatar » et une menace pour la paix et la sécurité de la région.

Tout en condamnant fermement l’attaque au missile visant la base d’Al-Udeid, le Qatar a affirmé qu’il s’agit d’une violation flagrante de sa souveraineté et de son espace aérien ainsi que du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le pays du Golfe a également relevé qu’il se réserve le droit de répondre directement d’une manière proportionnelle à cette « agression flagrante et conformément à la Charte de l’ONU et au droit international ».

Doha a aussi mis en garde contre les répercussions de la poursuite de cette escalade militaire sur la sécurité et la stabilité de la région, appelant à une cessation immédiate de toutes les actions militaires et à un retour sérieux à la table des négociations et au dialogue.