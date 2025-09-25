Le prochain Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique se tiendra en mars 2026 à Port Moresby

« Le Conseil exécutif national, l’organe suprême de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a approuvé la tenue, en mars 2026 à Port Moresby, du Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique », a déclaré à la presse M. Tkatchenko à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, en marge de la 80e Assemblée générale de l’ONU.

Ce forum « très attendu » réunira les ministres des Affaires étrangères des Etats insulaires du Pacifique afin de débattre des moyens à même de renforcer les relations de coopération avec le Royaume du Maroc, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que l’organisation de ce forum à Port Moresby témoigne de l’excellence des relations liant le Maroc et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Cet important événement diplomatique a pour objectifs de faire le point sur l’état actuel et les perspectives d’avenir des relations entre le Royaume et les Etats insulaires du Pacifique et de mettre en avant les expériences réussies dans les domaines présentant un intérêt stratégique pour les pays de ce groupement.

La 3è édition du Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique, tenue en février 2020 à Laâyoune, a été marquée par l’adoption de la Déclaration de Laâyoune et la signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d’entente entre le Maroc et les Etats insulaires du Pacifique.