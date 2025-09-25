Au Conseil de sécurité, Nasser Bourita souligne la nécessité d’un usage responsable de l’IA pour la paix et la sécurité internationales

Lors de cette rencontre, organisée en marge de la 80è session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, le ministre a également souligné que l’IA, utilisée de manière responsable, peut être un levier puissant au service de la paix et de la sécurité.

À ce titre, il a présenté plusieurs recommandations appelant à investir dans des systèmes d’alerte précoce capables de détecter les signes d’instabilité, à utiliser l’IA pour lutter contre la désinformation numérique et protéger les opérations de maintien de la paix. Il s’agit aussi de mobiliser les capacités de l’IA pour anticiper et gérer les impacts sécuritaires du changement climatique, notamment en matière de stress hydrique et de sécurité alimentaire, et à envisager une approche normative inspirée de la résolution du Conseil de sécurité 1540 face au risque d’utilisation de l’IA par des acteurs non-étatiques.

M. Bourita a réaffirmé l’engagement du Maroc en faveur d’une gouvernance inclusive et éthique de l’Intelligence artificielle, fondée sur le respect du droit international, la prévention de la discrimination, l’accès équitable à cette technologie, la responsabilité environnementale et l’encouragement de l’innovation.

Il a rappelé, à cet égard, que le Royaume s’inscrit résolument dans une approche multilatérale et partenariale pour garantir que l’IA serve d’outil de prévention, de consolidation de la paix et de développement durable, plutôt que de facteur de division et d’instabilité.