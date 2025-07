Le Portugal réaffirme sa volonté de renforcer le partenariat stratégique avec le Maroc (Déclaration conjointe)

Le ministre d’État et des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel, a salué, mardi à Lisbonne, l’excellence des relations bilatérales avec le Royaume du Maroc, réaffirmant la volonté partagée de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays qui constitue un modèle de coopération exemplaire.

Cette position a été actée dans la Déclaration conjointe adoptée à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

A cette occasion, M. Bourita et son homologue portugais se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales qui continuent de connaître de nouveaux élans, renforcées en 2024 par les célébrations des 250 ans du Traité de Paix historique signé entre les deux pays, en 1774, et du 30e anniversaire du Traité d’Amitié, de Bon Voisinage et de Coopération, signé à Rabat, le 30 mai 1994.

Les deux ministres ont souligné la nécessité d’œuvrer pour la mise en œuvre des engagements contenus dans le partenariat stratégique liant les deux pays, entériné à l’issue de la 14e session de la Réunion de Haut Niveau, tenue en mai 2023 à Lisbonne.

Dans cette perspective, MM. Bourita et Rangel ont saisi cette opportunité pour mettre en valeur les potentialités économiques et les moyens à mettre en œuvre, à même de renforcer davantage la coopération dans des domaines prioritaires, notamment celui de l’hydrogène vert, appelant à poursuive les efforts conjoints pour installer le projet de l’interconnexion électrique et assurer la connectivité, y inclus, maritime entre les deux pays.

Les deux ministres se sont également réjouis de l’organisation conjointe par le Maroc et le Portugal, en compagnie de l’Espagne, de la Coupe du Monde de football 2030, mettant l’accent sur la dynamique qu’un évènement de telle envergure est susceptible d’enclencher en termes de prospérité et de croissance partagées, ainsi que de rapprochement culturel entre les deux nations.

Enfin, et compte tenu des objectifs communs et des responsabilités partagées, les deux responsables se sont engagés à poursuivre les consultations et la coordination au sein des instances internationales.