Le Portugal a exprimé son plein soutien au Plan d’Autonomie proposé par le Maroc, le qualifiant de « base la plus sérieuse, crédible et constructive » pour une solution au conflit du Sahara marocain.

Cette position a été formalisée dans une Déclaration conjointe adoptée mardi à Lisbonne, à l’issue d’une rencontre entre le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre d’État et des Affaires étrangères portugais, Paulo Rangel.

Cette déclaration marque une évolution par rapport à la position précédente du Portugal, qui considérait le plan comme une « solution réaliste, sérieuse et crédible, convenue dans le cadre des Nations unies ».

La visite de Nasser Bourita à Lisbonne fait suite à sa récente mission en Macédoine du Nord, où il avait également obtenu un soutien similaire au Plan d’Autonomie, renforçant ainsi la diplomatie marocaine sur la scène internationale.