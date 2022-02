Le pétrole continue son ascension en Europe

Les inquiétudes croissantes concernant les perturbations de l’approvisionnement en énergie de la Russie poussent les prix du pétrole et du gaz à la hausse, alors qu’une nouvelle semaine de négociation commence, selon des analystes.

Plus tôt en séance, le prix du baril de WTI avait gagné plus de 6% et le Brent plus de 5%, les deux références évoluant au dessus du seuil symbolique de 100 dollars le baril.

Dimanche, le géant pétrolier britannique BP, a annoncé son désengagement de Rosneft, la plus grande société pétrolière russe, dont il détenait une participation de 19,75%, à la suite du conflit entre l’Ukraine et la Russie.