Crise Russie-Ukraine: la Ligue arabe pour une “solution diplomatique”

Dans une déclaration ayant sanctionné une réunion d’urgence convoquée au niveau des délégués permanents, le Conseil de l’organisation panarabe a souligné “l’importance du respect des principes du droit international” et a plaidé pour “la retenue” et pour “une solution diplomatique” afin de trouver au plus vite une issue aux tensions.

En outre, les pays membres du conseil ont mis en avant la nécessité de “coopérer” pour assurer la sécurité des ressortissants et des membres des différentes missions diplomatiques arabes dans la région.

L’Egypte avait appelé, dimanche, à une réunion d’urgence de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents pour “discuter des développements en cours en Ukraine”.