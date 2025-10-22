Le musée du Louvre rouvre ses portes par son braquage spectaculaire

Le célèbre musée parisien Le Louvre, fermé depuis dimanche suite à un cambriolage spectaculaire de bijoux, a rouvert ses portes aux visiteurs mercredi matin, alors que les investigations se poursuivent pour arrêter les auteurs de ce vol express commis en sept minutes.

Le musée affichait les mêmes horaires habituels d’ouverture et de fermeture (9h-21h), sauf pour la galerie d’Apollon, où a eu lieu le vol, qui reste inaccessible le temps de l’enquête, précise-t-on.

Situé au coeur de la capitale française, le Louvre a été cambriolé dimanche matin et les autorités sont depuis à la recherche de quatre malfaiteurs partis avec huit « joyaux de la couronne de France ».

Le préjudice du vol a été évalué par la conservatrice du musée parisien à 88 millions d’euros, pour son seul volet économique, avait indiqué, mardi, la procureure de Paris Laure Beccuau, évoquant une somme « extrêmement spectaculaire » mais qui « n’a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique ».