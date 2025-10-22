Le Conseil de l’Europe appelle à développer des voies sûres et légales pour réduire la migration irrégulière

Le Conseil de l’Europe a appelé, mercredi à Strasbourg, à développer des voies de migration sûres et légales comme principal moyen de réduire la migration irrégulière.

« Le développement de voies de migration sûres et légales est un moyen principal pour réduire la migration irrégulière », a insisté le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Michael O’Flaherty, en clôture de la 3ème Conférence internationale sur le trafic de migrants, tenue au Palais de l’Europe, tout en plaidant pour une coopération internationale renforcée et le respect des droits de l’Homme.

M. O’Flaherty a mis en garde, en ce sens, contre les risques liés à l’externalisation du contrôle des frontières et contre la criminalisation de l’activité humanitaire, faisant état de la préparation en cours d’une recommandation du Comité des ministres sur la dissuasion et la lutte contre le trafic de migrants.

La future recommandation viendra « compléter le Protocole de Palerme » et tiendra compte des travaux normatifs en cours au sein de l’Union européenne, a expliqué le directeur général des droits humains et État de droit du Conseil de l’Europe, Gianluca Esposito.

« Aucun pays ne peut à lui seul faire face à la criminalité mondiale en pleine évolution que constitue le trafic de migrants », a-t-il insisté, invitant les États membres à tirer parti de l’architecture juridique du Conseil de l’Europe pour lutter contre le trafic de migrants et les crimes connexes, notamment les instruments relatifs à l’entraide judiciaire, l’extradition, la cybercriminalité, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent.

Lors de cette conférence, qui a réuni de hauts fonctionnaires, procureurs, décideurs politiques et experts d’organisations internationales et de la société civile, les débats ont été axés autour des défis pratiques liés à la mise en œuvre des instruments internationaux et nationaux pour lutter efficacement contre la migration illégale.

Les participants ont mis en avant la nécessité de respecter les normes en matière de droits de l’Homme dans toutes les actions visant à lutter contre ce phénomène.

La conférence a été suivie de la 4è réunion du Réseau des procureurs du Conseil de l’Europe sur le trafic de migrants.