Le Maroc, une terre d’accueil des grands événements sportifs internationaux (Président de l’ISF)

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie d’ouverture du championnat du monde de football scolaire, organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, du 22 au 31 juillet au Maroc, il a indiqué que l’organisation de cet événement sportif de portée internationale reflète la vision du Maroc pour un sport qui bénéficie à tous, en particulier sa jeunesse, et également la priorité de l’instance mondiale du sport scolaire, ajoutant que cette vision commune a permis de mettre en place une coopération exemplaire avec les instances marocaines du sport scolaire.

“Le Maroc offre une grande qualité d’organisation que ce soit au niveau des infrastructures sportives, de l’hébergement et de la logistique”, a-t-il souligné, ajoutant que ces aspects techniques ont été réalisés dans les meilleures conditions.

“Cette cérémonie d’ouverture grandiose est une pierre angulaire qui s’ajoute à l’édifice de l’ISF”, a-t-il relevé, notant que l’organisation de cet événement “a mis en avant une jeunesse marocaine engagée, porteuse de valeurs de paix, d’interculturalité et du vivre ensemble”.

Pour sa part, le directeur du sport scolaire au sein du ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Abdesslam Mili a affirmé que l’école marocaine dispose de capacités et de compétences artistiques et techniques qui ont fortement marqué la cérémonie d’ouverture et tous les autres aspects liés à ce championnat du monde de football scolaire.

“Cet événement montre au monde entier que l’école marocaine est capable de se distinguer et de présenter des prestations de haut niveau”, a-t-il indiqué, ajoutant que la cérémonie d’ouverture est une source de fierté car elle a été conçue et réalisée par des compétences marocaines qui ont montré leur capacité à être au devant de la scène lors d’un événement mondial de grande ampleur.

Cet événement mondial est organisé sous l’égide de la Fédération Internationale du Sport scolaire (ISF), le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire (FRMSS).

Cette édition du Championnat du monde de football scolaire, féminin et masculin, organisée pour la première fois en Afrique, mettra aux prises 50 équipes (19 filles et 31 garçons) représentant 31 pays.