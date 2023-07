Mozambique: le FMI accorde un appui budgétaire de plus de 60 millions de dollars

Ce financement, qui porte le total des décaissements obtenus par le Mozambique dans le cadre du FEC à plus de 212 millions de dollars, “vise à soutenir la reprise économique du pays, à réduire la dette publique et les vulnérabilités financières, tout en favorisant une croissance plus élevée et plus inclusive grâce à des réformes structurelles”, a déclaré le FMI dans un communiqué.

Il a ajouté que les autorités mozambicaines ont pris “des mesures substantielles pour relever les défis macroéconomiques et maintenir le programme budgétaire sur la bonne voie, en particulier pour réduire la masse salariale et maintenir les perspectives budgétaires alignées sur les objectifs fixés”.

Le FMI a également exprimé son soutien à la “politique monétaire stricte” de la Banque centrale du Mozambique, notant que les mesures monétaires restrictives adoptées permettront de “contenir les pressions inflationnistes”.

De même, l’institution de Bretton Woods a signalé que l’inflation “a été réduite à un chiffre grâce à une politique monétaire proactive et à des prix d’importation favorables pour le carburant et les denrées alimentaires”.

Par ailleurs, elle a noté que la croissance économique “devrait être revue à la hausse en 2023, tirée par l’augmentation de la production de gaz naturel liquéfié (GNL), de l’agriculture et des activités de services”.

En revanche, le fonds a rappelé que “la performance budgétaire en 2022 a été pire que prévu, principalement en raison du dérapage de la réforme de la masse salariale et de la sous-performance des recettes”.