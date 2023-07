Élections générales en Espagne : Le PP en tête, suivi du PSOE (Officiel)

Les deux principales formations politiques en Espagne sont suivies, selon ces résultats, du parti d’extrême droite Vox, avec 12,40% des voix et 33 sièges, et du parti d’extrême gauche Sumar, avec 12,29% des voix (31 sièges).

Le parti de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) a récolté 1,93% des voix et 7 sièges et la formation Ensemble pour la Catalogne a obtenu 1,64% des suffrages et 7 sièges. EH Bildu s’est adjugée 6 sièges, tandis que le Parti nationaliste basque (PNV) a remporté 6 sièges.

Les partis Bloc nationaliste de Galice (BNG), Coalition Canarienne (CC) et l’Union du peuple Navarre (UPN) ont obtenu un siège chacun.

Le taux de participation à ces élections a atteint 70,35%, soit près de 4% de plus que les échéances de novembre 2019.

Quelque 37,5 millions d’électeurs espagnols ont été appelés à renouveler pour quatre ans les 350 membres du Congrès des députés et à élire 208 sénateurs.