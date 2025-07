Le Maroc, premier contributeur au Fonds de résilience de l’Organisation internationale pour les Migrations (Amy Pope)

“Nous sommes fiers d’annoncer que le Maroc a apporté une contribution volontaire exceptionnelle au Fonds de résilience de l’OIM récemment lancé, devenant ainsi le premier État membre à le faire”, a-t-elle déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Cette initiative vise à mobiliser 100 millions de dollars de financements flexibles pour soutenir les opérations humanitaires essentielles de l’OIM ainsi que ses réponses d’urgence en faveur des migrants et des populations déplacées.

« Le soutien du Maroc garantit que l’OIM reste agile, responsable et prête à intervenir où et quand le besoin se fait sentir, » a souligné la responsable onusienne.

Selon Mme Pope, cette contribution marocaine incarne pleinement les objectifs de la campagne de résilience : Mobiliser des ressources flexibles et non affectées permettant à l’OIM de réagir rapidement aux crises, renforcer ses opérations sur le terrain et pérenniser ses capacités essentielles, de l’intervention d’urgence à la protection et à la lutte contre la traite.

“Tout cela dans le but de maximiser l’impact positif là où il est le plus important: sur le terrain”, a-t-elle ajouté.

Ce fonds non affecté permettra notamment de financer des actions de protection, de lutte contre la traite des êtres humains et d’assistance humanitaire directe dans les zones de crise.

Avec cette première contribution, “le Maroc réaffirme son leadership en matière de gouvernance mondiale des migrations et sa solidarité avec les communautés vulnérables en déplacement”, a souligné Mme Pope.

Le Maroc est un Etat membre de l’OIM depuis 1998 et joue un rôle actif dans les instances de cette organisation basée à Genève, notamment à travers la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en décembre 2018 à Marrakech.