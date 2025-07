Aéroport international de Dubaï : 46 millions de passagers au S1-2025

Cette croissance annuelle de 2,3% témoigne de la résilience de DXB, de la solidité du secteur aérien émirien et de la capacité de l’aéroport à maintenir une performance élevée malgré des perturbations temporaires de l’espace aérien régional en mai et juin, rapporte l’agence de presse émiratie.

Selon le directeur général de Dubaï Airports, Paul Griffiths, cité par la même source, la croissance continue de DXB, même dans un contexte régional difficile, illustre la force de Dubaï et des Émirats arabes unis, l’agilité de leurs opérations et l’engagement de la communauté aéroportuaire.

« Sur la base de nos performances actuelles et de perspectives positives, nous prévoyons un trafic annuel atteignant 96 millions de passagers cette année, nous rapprochant ainsi du seuil symbolique des 100 millions », a-t-il précisé.

Actuellement, DXB dessert plus de 269 destinations réparties dans plus de 107 pays, grâce à un réseau de plus de 92 compagnies aériennes internationales. Cette large connectivité continue de renforcer l’attractivité de Dubaï en tant que carrefour du tourisme, du commerce, de l’investissement et de la croissance à long terme.

L’Inde est restée le premier marché de DXB au S1-2025 avec 5,9 millions de passagers, suivie de l’Arabie Saoudite (3,6 millions), du Royaume-Uni (3 millions), du Pakistan (2,1 millions) et des États-Unis (1,6 million), tandis que Londres s’est imposée comme première destination avec 1,8 million de passagers, suivie de Riyad (1,5 million), Bombay (1,2 million), Jeddah et New Delhi (1,1 million chacun), et Istanbul (982.000).