Le Maroc joue un rôle « structurant » sur le continent africain (Secrétaire exécutif de la CEA)

« Ce rôle n’est pas seulement économique : il est politique, institutionnel et symbolique. Et il continuera de s’amplifier », a dit M. Gatete dans un entretien accordé au quotidien « Le Matin », publié mardi. Il a qualifié de « spectaculaire » la transformation du Maroc en vingt ans, marquée par une constance dans la vision, une continuité des politiques publiques et un modèle fondé sur l’industrialisation, l’ouverture et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales.

L’industrie automobile illustre ce modèle, avec sa production locale, ses exportations internationales, son développement du véhicule électrique et sa compétitivité mondiale, a relevé le secrétaire exécutif de la CEA.

Revenant sur sa récente visite officielle au Maroc dans le cadre des préparatifs de la 58ème session de la Conférence des ministres africains des finances de la CEA (COM58), prévue du 28 mars au 03 avril 2026 à Tanger, M. Gatete a rappelé que les discussions avec les responsables marocains ont porté sur plusieurs sujets liés notamment aux infrastructures, à la logistique et à l’intégration des systèmes de transport. Dans ce sillage, il a fait savoir que le port Tanger Med, qui relie l’Afrique à l’Europe et aux grandes routes commerciales mondiales, a occupé une place centrale dans ces discussions, avec un focus sur la fluidité des échanges, la traçabilité des flux et la résilience des chaînes logistiques face aux crises.

Par ailleurs, M. Gatete a souligné que le Maroc dispose d’atouts stratégiques majeurs, dont les ressources naturelles, la maîtrise technologique, des champions industriels comme l’OCP, une expertise dans les chaînes de valeur agricoles et industrielles, une vision claire sur la transition énergétique. Il a, à cet égard, cité l’exemple des phosphates dont le Royaume possède l’une des plus grandes réserves mondiales. « Il ne s’agit plus seulement d’exporter une ressource brute, mais de produire de la valeur ajoutée, de transformer, d’industrialiser, de monter dans la chaîne de production mondiale. C’est exactement cela, la transformation économique », a dit le secrétaire exécutif de la CEA.

En matière d’énergie, M. Gatete a salué les choix structurants du Maroc (solaire, éolien et autres énergies renouvelables) qui anticipent la transition énergétique et s’inscrivent pleinement dans l’agenda africain de transformation structurelle.