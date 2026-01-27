Maroc-Sénégal : Alj appelle à identifier de nouvelles opportunités pour un partenariat économique innovant

Ce partenariat devrait permettre de créer davantage d’opportunités d’emplois pour la jeunesse des deux pays et de tirer pleinement profit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a indiqué M. Alj qui s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre économique, tenue en marge de la 15ème Grande Commission mixte de coopération Maroc-Sénégal, en présence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et du Premier ministre de la République du Sénégal, Ousmane Sonko.

Il a également fait savoir que les entreprises marocaines sont solidement implantées au Sénégal, notamment dans le secteur des banques et assurances, avec Attijariwafa Bank, Bank of Africa et BCP, du ciment, avec CIMAF (Ciments de l’Afrique), de l’industrie pharmaceutique, avec Sothema, de l’agro-industrie et des fertilisants avec OCP, de l’immobilier avec Addoha et Holmarcom, entre autres.

Le président de la CGEM a, par ailleurs, relevé que le renforcement de la coopération énergétique entre le Maroc et le Sénégal, notamment à travers le projet du Gazoduc Afrique Atlantique, constitue une avancée majeure.

Ce projet structurant, qui traversera plusieurs pays africains dont le Sénégal, désormais producteur de pétrole et de gaz, ouvrira des perspectives inédites en matière de développement et d’intégration régionale et continentale, a-t-il estimé.

Notant que le Sénégal connaît une phase de transformation importante, portée par des réformes ambitieuses, des investissements structurants et des perspectives prometteuses dans plusieurs secteurs, M. Alj a fait savoir que les opérateurs économiques marocains sont prêts à investir plus pour accompagner ce développement remarquable et ce, en partenariat avec les entreprises locales dans un esprit de gagnant-gagnant.

« Le Groupe d’impulsion économique (GIE) Maroc–Sénégal a un rôle clé à jouer dans ce sens. Il doit être un outil d’accélération, pour passer plus rapidement de l’intention à l’action, identifier des projets concrets, lever les obstacles et accélérer le déploiement des investissements », a-t-il estimé, annonçant la tenue prochaine d’une réunion pour relancer les travaux du GIE.

Initiée par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal (APIX) et le Conseil du Patronat sénégalais, cette rencontre a été marquée par la présence des ministres, des opérateurs économiques, des dirigeants d’entreprises et des acteurs institutionnels marocains et sénégalais.