La France décline les priorités de sa présidence du G7 sur les sujets économiques et financiers

Selon un communiqué de son département, le ministre français a notamment mis l’accent sur « les questions de sécurité économique, de résilience et de diversification de nos chaînes de valeur, notamment en minerais critiques et terres rares » y voyant « la condition de la croissance et de la souveraineté de nos économies ».

La réunion, qui s’est déroulée avec la participation de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, et du président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a été l’occasion de faire un point de situation sur l’Ukraine et évoquer les tensions internationales actuelles, précise-t-on de même source. Outre le soutien à l’Ukraine, le ministre français a souligné « l’importance de privilégier le dialogue et la recherche de solutions communes plutôt que les mesures unilatérales pour faire face aux tensions internationales actuelles », rappelant que « l’intérêt collectif résidait dans la coopération et le dialogue plutôt que dans la fragmentation ». Il a aussi insisté sur la nécessité de « conserver des relations fondées sur la confiance et le respect des principes communs de souveraineté et d’intégrité territoriale ».

Cette première réunion du G7 Finances marque le lancement des travaux financiers de la présidence française en 2026 du groupe des sept principales économies avancées de la planète.

La France assure cette année la présidence du G7 qui culminera avec le sommet d’Évian (sud-est de la France) devant réunir en juin les dirigeants des pays du G7 pour travailler ensemble sur les grands défis actuels, en particulier les déséquilibres mondiaux, notamment macroéconomiques. Il s’agit de la huitième édition accueillie en France. Son premier sommet avait été tenu à Rambouillet en 1975.