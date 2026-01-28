La Chine plaide pour un renforcement de la coordination militaire avec la Russie

La Chine a appelé mardi à un renforcement de la coordination militaire avec la Russie afin de mieux faire face aux risques et défis communs et de contribuer à la sécurité et à la stabilité mondiales, a rapporté l’agence Xinhua.

Beijing est disposé à œuvrer de concert avec Moscou pour mettre en œuvre les consensus arrêtés par les dirigeants des deux pays, enrichir le contenu de la coopération, améliorer les mécanismes d’échange et renforcer les capacités conjointes de réponse aux défis sécuritaires, a déclaré le ministre chinois de la Défense Dong Jun lors d’un entretien par visioconférence avec son homologue russe Andreï Belooussov.

Dans un contexte international marqué par une multiplication des incertitudes et des tensions, M. Dong a insisté sur la nécessité d’approfondir la coordination stratégique sino-russe, selon la même source. De son côté, le ministre russe a indiqué que Moscou était prête à intensifier les consultations stratégiques entre les deux armées, à approfondir la coopération pratique, notamment dans les opérations conjointes et la formation du personnel, et à porter la coordination stratégique bilatérale à un niveau supérieur.

Cet échange intervient alors que Beijing et Moscou marquent cette année le 30ᵉ anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique de coordination ainsi que le 25ᵉ anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre les deux pays.

