Le Maroc honoré à Washington par la WECAA pour ses relations historiques avec les États-Unis

Le Royaume du Maroc a été honoré par l’Association des attachés éducatifs et culturels de Washington (WECAA) lors de sa réunion de Printemps, célébrant le 250ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Cet hommage souligne le fait que le Maroc fut le premier pays à reconnaître la République américaine en 1777.

L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a reçu la distinction d’« Ambassadeur de l’année », remise par Mme Jan Du Plain, en présence de nombreuses personnalités, dont la Première dame du Guatemala. Mme Du Plain a salué le Maroc comme un modèle “inspirant” et un “partenaire fiable” pour les États-Unis, mettant en avant le soutien de l’ambassade aux initiatives culturelles et les solides liens entre Rabat et Washington.

M. Amrani a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance, soulignant l’importance de la relation historique entre le Maroc et les États-Unis, qui s’est développée depuis 1777 et contribue à la paix et à la sécurité internationales. Il a également mentionné que les dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Président Donald Trump, ont fait de la promotion de cette alliance une priorité, affirmant que la relation évolue et se projette vers l’avenir.