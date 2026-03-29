L’artisanat marocain brille au Salon SMAP IMMO de Bruxelles

Le Salon de l’immobilier marocain SMAP IMMO, qui se tient du 27 au 29 mars à Bruxelles, a mis en avant l’artisanat marocain grâce à un stand dédié, incluant pour la première fois un “Village de l’Artisanat” de 300 m². Cette initiative, organisée par le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat en collaboration avec la Fédération des Chambres d’Artisanat, a présenté le savoir-faire de 16 artisans provenant de diverses régions du Maroc.

Le village a exposé une large gamme de produits artisanaux, tels que tapis, meubles, poterie et bijoux, tout en célébrant la culture marocaine avec des spectacles de folklore. L’espace a été inauguré par l’ambassadeur du Maroc à Bruxelles, Mohamed Ameur, et a servi de passerelle culturelle pour rapprocher la communauté marocaine en Belgique de son héritage.

Cette participation vise à promouvoir l’artisanat marocain sur la scène internationale et à renforcer les liens économiques entre le Maroc et l’Europe. Les responsables ont souligné l’importance de valoriser le patrimoine culturel tout en soutenant les artisans et en améliorant leurs conditions de vie. L’événement a attiré des milliers de visiteurs, confirmant son rôle clé dans le renforcement des relations économiques entre le Maroc et son voisinage européen.