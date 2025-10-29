Le Maroc et le Paraguay déterminés à consolider la coopération dans les domaines du transport et des infrastructures

Lors de cette entrevue, les deux parties ont mis en avant la solidité des relations d’amitié unissant le Maroc et le Paraguay, fondées sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse, exprimant leur volonté commune de les raffermir et d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat dans les domaines d’intérêt commun, notamment le transport et la logistique.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Kayouh a affirmé que les deux pays partagent la volonté de promouvoir leurs relations de coopération, notant qu’en dépit de l’éloignement géographique, le Maroc et le Paraguay entretiennent des liens d’amitié étroits et une vision convergente sur de nombreuses questions d’intérêt commun, en particulier dans les domaines du transport ferroviaire et de la logistique.

Les entretiens ont été l’occasion d’examiner les perspectives de renforcer la connectivité entre Casablanca et Asunción, ainsi que les moyens de soutenir la formation des compétences paraguayennes dans les secteurs de l’aviation, du pilotage et de la logistique, a-t-il poursuivi, faisant part de la disposition du Royaume à partager son expertise et son expérience dans ces domaines.

Pour sa part, M. Lezcano a salué le niveau de coopération existant entre les deux pays ainsi que la grande dynamique que connait le Maroc dans les domaines des infrastructures, du transport et de la logistique, tout en louant les efforts déployés par le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour développer ces secteurs et renforcer l’attractivité de l’économie nationale.

Après avoir souligné que le Paraguay partage avec le Maroc la même ambition de développer les réseaux de transport et d’améliorer la mobilité des citoyens à l’intérieur des villes et entre les régions, il a exprimé la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine, relevant que le Royaume « constitue un modèle à suivre aux niveaux régional et international en la matière ».