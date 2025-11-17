Le Maroc « domine » les nominations aux CAF Awards 2025 grâce aux performances de ses joueurs et de ses sélections de football dans les différentes catégories d’âge, releve le site spécialisé néerlandais « Voetbalzone ».

Le Maroc est « de loin le pays le plus représenté » sur la liste finale des nominations pour ces trophées continentaux, souligne le média néerlandais, notant que le capitaine des Lions de l’Atlas Achraf Hakimi (Paris SG) est en lice pour le titre de Joueur africain de l’année.

« Hakimi a réalisé une saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain, qui, avec le leadership de son arrière-droit, a remporté la Ligue des champions et le triplé historique », rappelle-t-il

« Voetbalzone » fait également état de la présence de deux sélections marocaines, l’équipe première et les U-20, sur la liste finale pour la catégorie « sélection nationale de l’année ».

Aussi, deux marocains sont nominés pour le prix du « Meilleur jeune joueur de l’année » à savoir Abdellah Ouazane (Ajax) et Othmane Maamma (Watford), ajoute le média qui fait observer que la Renaissance sportive de Berkane est en compétition pour le prix du club africain de l’année.

Les sélectionneurs marocains Walid Regraguis et Mohamed Ouahbi sont en lice pour le titre de l’entraîneur de l’année, poursuit le site sportif spécialisé dans le football, rappelant que les lauréats seront annoncés le 19 novembre lors d’un gala à Rabat.