Le gouvernement britannique entend reconnaître l’État palestinien en septembre prochain (Downing Street)

« Nous sommes déterminés à reconnaître un État palestinien comme une contribution à un processus de paix renouvelé qui aboutisse à une solution à deux États, avec un Israël sûr et sécurisé et un État palestinien viable et souverain », a dit 10 Downing Street. La primature britannique a rappelé, dans ce contexte, que le gouvernement, conduit par le parti travailliste, s’est engagé depuis longtemps en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien.

« Comme l’affirmait notre manifeste électoral, l’État palestinien est un droit inaliénable du peuple palestinien », a ajouté la même source, soulignant la détermination de Londres à protéger la viabilité de la solution à deux États. Le gouvernement britannique a, d’autre part, exprimé sa « plus grande préoccupation concernant les otages israéliens et la population de Gaza ».

« Nous devons tout mettre en œuvre pour mettre fin aux souffrances actuelles et changer la situation sur le terrain », a poursuivi la primature britannique, appelant à un cessez-le-feu immédiat, à permettre à l’ONU d’envoyer une aide humanitaire continue à Gaza pour prévenir la famine, et la libération immédiate des otages.

Le gouvernement britannique a également mis l’accent sur la nécessité d’un plan global pour mettre fin à la situation difficile dans la région et parvenir à un règlement durable. Il a aussi exprimé sa volonté à collaborer avec les partenaires internationaux afin d’élaborer un plan de paix crédible pour la prochaine phase à Gaza, qui établisse une gouvernance et des dispositifs de sécurité transitoires et garantisse l’acheminement d’une aide humanitaire. Le gouvernement britannique a fait savoir qu’il procèdera à une évaluation de la situation avant l’Assemblée générale de l’ONU afin de déterminer dans quelle mesure les parties ont respecté ces étapes.