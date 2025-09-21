Le gazoduc africain atlantique illustre la Vision Royale stratégique pour une Afrique mieux intégrée (Amina Benkhadra)

Les avantages énergétiques et socio-économiques de ce chantier d’envergure, a-t-elle poursuivi, permettront aussi de positionner l’Afrique comme acteur clé dans la sécurisation de l’approvisionnement de l’Europe et la diversification de ses ressources énergétiques.

Abordant l’état d’avancement du projet, Mme Benkhadra a indiqué qu’il a franchi des étapes considérables en termes d’études d’ingénierie et d’impact environnemental, soulignant que toutes les conditions de son succès sont réunies. « Nous souhaitons accélérer les prochaines étapes après la signature du traité relatif au projet, avec la création de la société chargée d’assurer le suivi des prochaines phases », a-t-elle noté.

Cette table ronde, à laquelle a participé le directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable, Tarik Hammane, a donné lieu à des échanges sur la portée stratégique et les retombées du projet sur la dynamique économique régionale et son importance pour la sécurité énergétique des pays européens.

Et Mme Benkhadra de conclure que le Maroc, de par sa position géostratégique, ses interconnexions actuelles et les projets en cours (gazoduc africain atlantique et hydrogène vert) et d’interconnexion avec les pays africains, « est un corridor énergétique et tête de pont entre l’Afrique et l’Europe ». Cette rencontre a été marquée par la présence de l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail, de la maire de Trouville-sur-Mer, Sylvie de Gaetano, d’élus, d’universitaires et de chercheurs de divers horizons.

Les Rencontres géopolitiques de Trouville se penchent sur l’état des lieux de la coopération franco-africaine et les perspectives des relations qu’entretient Paris avec le continent, à travers une série de contributions présentées par des experts, des diplomates, des académiciens et des historiens.